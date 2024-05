Ancora senza esito le ricerche dei due sub professionisti scomparsi ieri mattina nel tratto di mare di Villasimius, fra l’Isola di Serpentara e quella dei Cavoli. Di Stefano Bianchelli e di Mario Pernicciano ancora nessuna traccia nonostante la grande mobilitazione della Capitaneria di Porto, della Guardia costiera, dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, della Marina protetta di Villasimius e i dei volontari del Club sub Sinnai. Un robot ha iniziato a scandagliare il mare nel punto in cui i due sub si sono immersi ieri mattina verso le 11 per raggiungere il relitto del piroscafo San Marco per una missione. Nel frattempo alle 13 è partito da Genova anche il robot della Marina Militare, arrivato a Cagliari poco fa. In serata, scirocco permettendo, inizierà a a scandagliare il mare.

E per garantire ricerche a 360 gradi per tutta la giornata le ricerche sono state estese alla costa e attorno alle due isole: a bordo di gommoni tanti uomini hanno setacciato dal mare la costa. «Purtroppo senza alcun risultato» ha detto Antonello Fulghesu, del Club sub Sinnai. «Noi abbiamo operato attorno a Serpentara con la barca e i binocoli: un viaggio lentissimo di osservazione. Dei due scomparsi non abbiamo trovata traccia».

Il sindaco di Villasimius Luca Dessì conosceva benissimo i due sub: «Due professionisti che spesso si muovevano assieme. Bianchelli è arrivato a fine anni Novanta e non ha più lasciato Villasimius: era un super esperto, conosceva le insidie del mare. Non riesco a capire. Attendiamo notizie. In paese la scomparsa dei due sub sta suscitando grande sgomento. Tutti sperano in un miracolo». Si teme per la loro sorte: tra le ipotesi, un malore che potrebbe aver colpito uno dei sub o entrambi i sub. O che siano rimasti impigliati nel relitto. Ma sono solo ipotesi e nulla più.

© Riproduzione riservata