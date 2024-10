Tanti turisti ad ottobre a Villasimius ed allora ecco che il bus navetta per le spiagge va avanti sino al 3 di novembre. “È la prima volta – spiega Michele Cireddu, consigliere con delega al Turismo – che le corse delle navette proseguono sino a novembre. I numeri di questo fine stagione sono in continuo aumento rispetto alle precedenti stagioni ed è giusto offrire ai visitatori dei servizi efficienti”.

Il bus navetta, gestito dalla società in house, effettuerà meno corse rispetto a luglio e agosto con orari ridotti (sino alle 21): “C’è una piccola riorganizzazione che ci consente – aggiunge Cireddu – di adeguare il servizio tenendo sotto controllo anche i costi. Per tutto questo mese, fra l’altro, resteranno aperti i luoghi della cultura e sono in programma tre grandi eventi”.

