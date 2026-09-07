I campioni delle bocce arrivano ad Isili. Domani infatti, Mirko Savoretti, campione del mondo, e Laura Picchio, incontreranno i giocatori della polisportiva Isili per crescere, imparare e superare I propri limiti.

I due campioni trascorreranno una giornata assieme a chi vorrà vivere questa esperienza, dedicando ad essi durante la mattina due ore di teoria e gestione mentale e nel pomeriggio tre ore di tecnica e postura sul campo. Lo stage è stato organizzato in collaborazione con la polisportiva di Isili, Asd Sacro Cuore e Asd.

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