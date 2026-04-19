E' stato ricoverato al Brotzu in gravi condizioni il motociclista rimasto ferito sulla strada provinciale 19, fra Villasimius e Castiadas. Il centauro, 29 anni di Alessandria, era a bordo di una Kawasaki che, per cause imprecisate, è andata a sbattere contro il guardrail, col giovane rimasto a terra con diverse ferite.

A dare l'allarme sono stati automobilisti di passaggio con telefonate al 118 e ai carabinieri della Compagnia di San Vito. Il ferito è stato così soccorso e accompagnato al Brotzu con l'elisoccorso: avrebbe riportato ferite anche gravi in diverse parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Vito e della Stazione che hanno eseguito i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

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