Villasimius: al Brotzu in gravi condizioni il motociclista finito contro il guardrail sulla sp19Il centauro, un 29enne di Alessandria, avrebbe riportato nella caduta diverse ferite
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E' stato ricoverato al Brotzu in gravi condizioni il motociclista rimasto ferito sulla strada provinciale 19, fra Villasimius e Castiadas. Il centauro, 29 anni di Alessandria, era a bordo di una Kawasaki che, per cause imprecisate, è andata a sbattere contro il guardrail, col giovane rimasto a terra con diverse ferite.
A dare l'allarme sono stati automobilisti di passaggio con telefonate al 118 e ai carabinieri della Compagnia di San Vito. Il ferito è stato così soccorso e accompagnato al Brotzu con l'elisoccorso: avrebbe riportato ferite anche gravi in diverse parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Vito e della Stazione che hanno eseguito i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.
Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.