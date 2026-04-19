Grave incidente a Villasimius, sulla Sp19.

Secondo una prima ricostruzione, un motociclista che percorreva la strada in direzione Villasimius ha perso il controllo della sua Kawasaki z900 ed è andato a impattare violentemente contro il guardrail.

Sul posto i carabinieri, il personale sanitario del 118 per i soccorsi e l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza al Brotzu.

Il motociclista è stato ricoverato in codice rosso per gli accertamenti del caso, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

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