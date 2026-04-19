Villasimius, motociclista finisce contro il guardrail sulla sp19: trasferito in elisoccorso al BrotzuLo schianto in località “Su Lillu”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grave incidente a Villasimius, sulla Sp19.
Secondo una prima ricostruzione, un motociclista che percorreva la strada in direzione Villasimius ha perso il controllo della sua Kawasaki z900 ed è andato a impattare violentemente contro il guardrail.
Sul posto i carabinieri, il personale sanitario del 118 per i soccorsi e l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza al Brotzu.
Il motociclista è stato ricoverato in codice rosso per gli accertamenti del caso, ma non risulterebbe in pericolo di vita.