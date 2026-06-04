Il comune di Bono è sempre più Plastic free dopo la raccolta di rifiuti che ha visto la partecipazione di una squadra di volontari impegnata nell’attività di tutela ambientale e decoro urbano. Si è, infatti, concluso ieri, con grande entusiasmo il percorso di sensibilizzazione ambientale avviato il 14 maggio insieme a Plastic Free, un progetto che ha coinvolto studenti, docenti, istituzioni e volontari in un’importante esperienza di cittadinanza attiva. Protagonisti della giornata sono stati gli alunni di due classi quinte della scuola primaria e due classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Bono, che hanno partecipato al Cleanup nelle aree del boschetto e della piazza di Bialada, lungo il percorso di Piazza Trieste e nel boschetto delle scuole elementari.

Con impegno, attenzione e grande senso civico, i ragazzi hanno raccolto e differenziato correttamente circa 50 kg di rifiuti tra plastica, indifferenziato e materiali ingombranti. Particolarmente significativa è stata la raccolta dei mozziconi di sigaretta: vedere con i propri occhi quanti se ne accumulano nelle strade e negli spazi pubblici ha rappresentato per gli studenti una vera lezione sul campo, aiutandoli a comprendere l’impatto ambientale di un gesto troppo spesso sottovalutato. Alla raccolta hanno partecipato i docenti Antonio Mugavero, Silvana Pinna, Antonella Pecoraro, Piera Gaggioli, Sistina Salis, Giovanna Gaias e Marianna Zedda, che con disponibilità e spirito educativo hanno accompagnato i ragazzi durante tutto il percorso, trasformando la giornata in un momento di crescita e consapevolezza. Una iniziativa sostenuta dall’assessore all’Ambiente Antonello Bonu, presenza costante e concreta, sempre al fianco dei referenti e degli studenti, dimostrando quanto la collaborazione tra istituzioni e cittadini sia fondamentale per costruire una comunità più attenta e responsabile.

Il dirigente scolastico Pierpaolo Pinna e la vicaria Eliana Lisai, hanno creduto nel valore educativo dell’iniziativa e hanno garantito, con professionalità e disponibilità, tutta l’organizzazione necessaria per la sua realizzazione. Anche il sindaco Michele Solinas, ha creduto fin dall'inizio in questo percorso e nella collaborazione con Plastic Free, sostenendo un progetto che ha saputo coinvolgere scuola, istituzioni e cittadini in un obiettivo comune: costruire una comunità sempre più consapevole e attenta alla tutela del proprio territorio. Presenti anche il referente di Sassari Fabrizio Caggiari e la volontaria Adriana Sanna per il supporto, il loro impegno, la loro presenza costante, guidando i ragazzi con entusiasmo e trasmettendo loro valori che vanno oltre una semplice giornata di raccolta.

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