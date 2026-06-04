Sono iniziati a Quartu i controlli degli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale sui terreni dei privati. Lo scopo è verificare il rispetto dell’ordinanza, in scadenza il 2 giugno, che imponeva la bonifica da erbacce e rifiuti, da smaltire poi correttamente nelle discariche autorizzate.

Tutte le aree dovranno essere tenute pulite e in ordine con una manutenzione costante almeno fino a ottobre per evitare il rischio di incendi, sia in centro che nel litorale. Non solo: dovranno essere eliminati anche rami e sfoltite siepi che sporgono su strade e marciapiedi ostacolando il passaggio dei pedoni come succede ad esempio in viale Marconi, dove per fortuna sono stati effettuati gli sfalci. In altre zone invece la vegetazione impedisce il passaggio costringendo i pedoni e passare in mezzo alla strada. In caso di mancato rispetto dell’ordinanza i privati incorreranno in multe e denunce. A causa dei terreni incolti la città ha già dovuto fronteggiare nei giorni scorsi grossi roghi, tra cui quello di Niu Crobu dove ha perso la vita un uomo.

Tutto il territorio quartese è costellato di terreni ricoperti di erbacce. Nel centro urbano le aree più a rischio sono sempre le stesse: dal canneto di via Turati, a via Fiume, da via Segrè, dove già c'è stato il rogo nei giorni scorsi, a viale Marconi.

© Riproduzione riservata