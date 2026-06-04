Sono aperte le iscrizioni al progetto “Estate al mare”, il servizio dedicato alle persone con disabilità che anche quest’anno permetterà di vivere la spiaggia di Nora in piena sicurezza e con un adeguato supporto. Le attività si svolgeranno dal 6 luglio al 4 settembre 2026, per tre giorni alla settimana — lunedì, mercoledì e venerdì — dalle 9 alle 12,30, con un’organizzazione pensata per garantire accessibilità, socialità e benessere.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 14 giugno, esclusivamente online attraverso il sito istituzionale del Comune. Per chi avesse difficoltà nella procedura digitale, è disponibile lo Sportello di facilitazione digitale in corso Vittorio Emanuele 28, attivo gratuitamente dal lunedì al venerdì secondo gli orari previsti dal Comune. Il progetto conferma l’impegno dell’amministrazione nel rendere il mare un luogo davvero aperto a tutti, offrendo un servizio che unisce inclusione, autonomia e la possibilità di vivere l’estate senza barriere.

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