Momenti concitati questa mattina nell'area cani di via Machiavelli di Su Planu, a Selargius. La presenza di un pullo nel bel mezzo dello spazio, caduto forse da un albero, ha provocato la reazione di un gruppo di cornacchie che per difendere il piccolo si sono avventate contro alcune persone che stavano portando i cani a sgambare nello spazio a loro riservato. Qualcuno ha cercato di allontanare il pullo ma è dovuto scappare in tutta fretta per l'arrivo delle altre cornacchie che hanno cercato di inseguirlo.

Da lì la processione di telefonate per cercare di ottenere un intervento, considerata la pericolosità della situazione per l'incolumità pubblica. Dopo avere contattato invano il Comune e i barraccelli, i vigili del fuoco si sono subito messi in moto per verificare la situazione sul posto. La presenza del pullo, forse ferito, impedisce infatti l'accesso in sicurezza alle persone e agli animali.

Proprio nei giorni scorsi una donna era stata aggredia da una cornacchia a Sassari mentre faceva ginnastica e altri episodi simili sono accaduti anche nel nord Italia con persone che sono state costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso. A Quartu è stato aggredito un giardiniere, poi seguito dagli uccelli fino a casa.

In questo periodo sia le cornacchie che i gabbiani diventano molto aggressivi per difendere nidi e pulli con grave rischio per le persone che spesso non possono nemmeno uscire di casa per la presenza degli uccelli nei terrazzi.

© Riproduzione riservata