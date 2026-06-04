Cala il sipario sul vecchio chiosco che un tempo ospitava un'edicola, sistemato all'interno del parchetto tra le vie Marconi e Merello a Quartu.

Dopo segnalazioni, proteste e petizioni, questa mattina è stato buttato giù e rimosso tra i residenti soddisfatti che da tempo attendevano il provvedimento.

La struttura si trovava in condizioni critiche e c’era il rischio che potesse cadere da un momento all’altro sui frequentatori dell’area verde, per questo già nei mesi scorsi il Comune aveva emesso un’ordinanza che imponeva ai proprietari, ancora titolari di concessione, di buttarla giù.

Ma il provvedimento non è stato rispettato e così ieri per evitare rischi all’incolumità pubblica è intervenuta una ditta incaricata dal Comune che procederà allo smaltimento in discarica apposita. Tutte le spese poi ovviamente saranno addebitate ai concessionari.

L’ex chiosco negli ultimi tempi era stato anche più volte vandalizzato e dato alle fiamme. Soddisfatti i residenti che da tempo chiedevano la rimozione e che avevano avviato una raccolta di firme. Tra le richieste anche la rimozione dei contenitori per la raccolta degli abiti usati trasformati in discariche ma che però sono ancora lì e che quotidianamente vengono presi d'assalto dagli incivili. Incivili che lasciano inoltre gli escrementi dei cani nel prato creando un letamaio.

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