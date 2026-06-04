Un iter lungo e faticoso per superare gli ostacoli di natura burocratica e riuscire ad ottenere le autorizzazioni necessarie. Dopo anni di attesa Serdiana avrà il suo ecocentro comunale per il conferimento dei rifiuti. La struttura, realizzata nella zona industriale di Su Pauleddu, a ridosso della statale 387, è stata inaugurata dal sindaco Maurizio Cuccu alla presenza dei responsabili della Cosir, la società che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti per l’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

«Era una delle priorità del nostro programma – afferma il sindaco Cuccu che, all’ultimo momento, ha scelto di non ricandidarsi – un risultato che lasciamo in eredità ai prossimi amministratori. Finalmente il paese si dota di un servizio essenziale che eviterà ai residenti di recarsi in altri comuni per conferire i rifiuti».

L’ecocentro, finanziato con circa 200mila euro, consentirà di gestire in modo ottimale la raccolta differenziata a Serdiana che, da oltre 30 anni, figura tra i comuni più virtuosi in Sardegna con percentuali che sfiorano l’85 per cento di rifiuti separati.

Rimarrà aperto per tre giorni alla settimana per complessive 12 ore: il lunedì (8.30-13.30), giovedì (13.30-17.30) e sabato (8.30-13.30). Oggi la prima giornata di apertura al pubblico. Potranno essere conferiti carta, vetro e lattine, plastica, frazione organica, ingombranti e materassi, legno, metalli e plastiche dure. L’elenco dei rifiuti conferibili verrà ampliato nei prossimi mesi con un occhio di riguardo agli elettrodomestici e ai circuiti elettrici.

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