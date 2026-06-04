Ancora scontro tra maggioranza e opposizione a Quartucciu sulla spinosa questione dell'ampliamento del centro commerciale Le Vele. Secondo la minoranza, il progetto così com'è avrà impatti negativi su territorio, ambiente, viabilità ed economia locale. I consiglieri di opposizione chiedono «più coinvolgimento da parte del Consiglio comunale nelle decisioni».

Michela Vacca, consigliera della lista civica Quartucciu nel cuore, è intervenuta nell'ultima seduta in Consiglio comunale, quella di mercoledì, facendo un'interrogazione all'assessore all’Urbanistica Cristian Mereu: «L’area dove si vorrebbe fare l'ampliamento», ha detto, «è ad alto rischio idrogeologico oltre ad avere un elevato valore paesaggistico. Sarebbe opportuno che il Comune facesse sottoscrivere una clausola risarcitoria alla società che ha proposto l'intervento, per eventuali danni da eventi climatici estremi in quella zona». La minoranza ha poi sollevato anche altri dubbi che riguardano il commercio locale, «che avrà ulteriori ripercussioni negative dall'ampliamento del centro commerciale» e la viabilità, «con l'aumento dei flussi di traffico in un'area già di per sé critica da questo punto di vista».

Da parte sua, l'assessore Mereu replica: «Il progetto fu presentato integralmente a dicembre 2024 e discusso più volte in Consiglio, il quale nel giugno 2025 ha approvato un atto d'indirizzo chiedendo di rivederlo dando priorità a rischio idrogeologico, viabilità, riqualificazione ambientale e paesaggistica. I consiglieri hanno sempre ricevuto i documenti in anticipo. Lo stesso avverrà per la nuova proposta che introduce rimodulazioni importanti su cui ci si confronterà anche con la Regione».

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