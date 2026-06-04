Il Comune di Quartu è pronto al ricorso contro la proroga dei lavori sulla sp 17 per il progetto Tyrrhenian Link. L’amministrazione passa alle vie legali contro la decisione della Città Metropolitana di Cagliari che ha autorizzato la prosecuzione dei lavori di Terna fino al prossimo 3 luglio, in piena stagione estiva. Un periodo dell’anno estremamente delicato, che vede la litoranea presa d’assalto da turisti e automobilisti diretti verso Villasimius.

L'Amministrazione guidata dal sindaco Graziano Milia ha deliberato l'avvio di un percorso giuridico finalizzato all'impugnazione dell'ordinanza che consente il mantenimento delle limitazioni alla circolazione lungo uno degli assi viari quartesi più importanti. «In più occasioni, e anche nelle Conferenze dei servizi, abbiamo rappresentato in primo luogo a Terna la necessità di essere particolarmente sensibili e attenti ai problemi di quell'asse viario. Mi pare che questo non sia accaduto», ha dichiarato il sindaco Graziano Milia. «Questa mattina la Giunta comunale ha deliberato di avviare il percorso giuridico per impugnare l’ordinanza della Città Metropolitana», ha aggiunto il primo cittadino.

Le limitazioni imposte sulla litoranea, secondo l’amministrazione, potrebbero avere conseguenze significative sulla viabilità, con rallentamenti, code e un aumento dei tempi di percorrenza lungo le principali strade di accesso alle località costiere. Una situazione che potrebbe penalizzare non solo chi percorre la strada ma anche le attività commerciali e produttive del territorio, che dipendono in buona parte dall’indotto turistico estivo. Tra le preoccupazioni non mancano però anche quelle legate ai possibili effetti sulla sicurezza stradale e sulla tempestività degli interventi di emergenza e soccorso.

Per questo Quartu affiderà la questione a un legale incaricato di verificare la legittimità dell'ordinanza della Città Metropolitana e valutare la sussistenza dei presupposti per un ricorso. L'obiettivo dichiarato è quello di tutelare gli interessi della città e della collettività amministrata, chiedendo una revisione di una scelta ritenuta incompatibile con le esigenze della stagione turistica ormai avviata.

(Unioneonline/v.f.)

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