Sono iniziati sulla circonvallazione Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, i lavori di ripristino dei tratti di manto stradale danneggiati dagli scavi per la messa in posa del Tyrrhenian Link. La scorsa settimana nella Città metropolitana si erra tenuto un incontro fra Terna, l'impresa Rosa da una parte, i sindaci di Sinnai Barbara Pusceddu, di Maracalagonis Francesca Fadda, di Settimo Gigi Puddu e di Quartu, Graziano Milia dall'altra proprio per discutere dei lavori di ripristino Nell'occasione i rappresentanti di Terna e dell’impresa Roda si erano da subito resi disponibili alla bitumatura della semi carreggiata e il sopralluogo in tutti i tratti in cui i ripristini presentano ammaloramenti.

«Proposta declinata dalla Città Metropolitana- ha detto la vice sindaca Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai- in quanto la bitumatura della carreggiata, anche se correttamente eseguita, avrebbe creato un gradino longitudinale all’altezza della striscia centrale che avrebbe rappresentato un pericolo per la circolazione. Da qui l’impegno condiviso allo svolgimento di sopralluoghi per individuare i tratti da ripristinare con la finitrice, ripristini che saranno effettuati in tutti i tratti ritenuti non correttamente eseguiti».

I lavori sulla circonvallazione sono iniziati da alcuni giorni, presto verrà spalmato un nuovo asfalto nei tratti già preparati con la finitrice. Annunciati anche i prossimi incontri nei singoli Comune fra tecnici, amministratori, Terna e impresa che sta eseguendo i lavori. Nell'occasione di dovrebbe parlare anche dei ristori sollecitati dai sindaci per i danni e i disagi subiti in questa prima fase dei lavori per la posa dei cavi.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata