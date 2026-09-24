Niente di nuovo sulla statale 554. Anche questa mattina, intorno alle 8, le code sulla famigerata arteria stradale che unisce Cagliari e l’hinterland passando per Pirri, Selargius, Monserrato, Quartucciu e Quartu Sant’Elena non sono mancate.

Intorno alle 8 si registravano code chilometriche, in prossimità, in particolare, dei semafori di Monserrato e Selargius.

La pazienza degli automobilisti, che ogni giorno percorrono la 554 per recarsi al lavoro, e dei sindaci del territorio, che attendono risposte dopo l’incontro, risalente ormai a un anno fa, con i rappresentanti della Regione Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari, è al limite, anche perché il problema della viabilità non riguarda solo i tempi di percorrenza della strada, ma anche la sicurezza, con gli incidenti stradali che da queste parti, come le file interminabili, sono all’ordine giorno.

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