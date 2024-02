Si discute di Beni Comuni a Villasalto, L'evento, aperto alla cittadinanza, si svolge sabato 10 febbraio nella Sala Consiliare del Comune a partire dalle 9.30.

«La crescente necessità di affrontare il tema dei Beni Comuni - sottolinea il vice sindaco Giampiero Lecis -, soprattutto nelle zone soggette a spopolamento come quella di Villasalto, ha portato l'amministrazione a interrogarsi sulla possibilità di avviare percorsi innovativi per una gestione efficace degli immobili di proprietà pubblica. Troppo spesso, a causa di un eccessivo onere amministrativo, questi beni rimangono inutilizzati e in stato di abbandono. Nel corso del 2022, il Comune ha adottato un Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, distinguendosi come uno dei pochi in Sardegna ad aver preso questa iniziativa».

L’incontro, preceduto da un seminario rivolto ad architetti, ingegneri, geometri e periti, è finalizzato al coinvolgimento dell’intera comunità del Sarrabus-Gerrei. Verranno messe in luce esperienze ed esempi concreti già applicati in altre parti d'Italia, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione attiva della comunità nel processo di gestione e rigenerazione dei beni comuni.

