Villaputzu, tutto pronto per l’inaugurazione del lungomareL’illuminazione del nuovo viale è a basso impatto per non disturbare la fauna selvatica e preservare l’equilibrio naturale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Da sabato 13 dicembre sarà aperto a tutti il primo tratto del lungomare di Porto Corallo, in località Prumari.
Prevista una breve inaugurazione e il tradizionale taglio del nastro.
In un comunicato del Comune si legge «in questo modo restituiamo alla comunità un tratto di costa finalmente fruibile attraverso una viabilità lenta, ideale per passeggiate e attività all’aria aperta.
L’illuminazione del nuovo viale è a basso impatto, nel pieno rispetto dell’area Sic, per non disturbare la fauna selvatica e preservare l’equilibrio naturale di questo prezioso ambiente costiero».
«Nel frattempo-fa sapere ancora il Comune- sono stati avviati i lavori di costruzione del nuovo bar/ristorante/pizzeria, per il quale verrà pubblicato a breve un bando di gara per l’affidamento della gestione, con l’obiettivo di renderlo operativo già dalla prossima estate. Prima della stagione estiva verranno posizionate anche le nuove passerelle di accesso alla spiaggia. Invitiamo tutti a scoprire e a godere di questo nuovo tratto di litorale, un luogo pensato per essere vissuto in modo sostenibile, accogliente e condiviso».