Maracalagonis, in Consiglio il piano triennale e l’adeguamento del Puc al PprAll'ordine del giorno anche l'approvazione del regolamento comunale di gestione delle terre civiche
Il Consiglio comunale di Maracalagonis è stato convocato per lunedì alle 18 dalla presidente Elisabetta Melis.
All'ordine del giorno la discussione di interrogazioni e interpellanze, l'esame di due variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, l'approvazione della variazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi 2025 - 2027 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2025.
All'ordine del giorno anche l'approvazione del regolamento comunale di gestione delle terre civiche (Legge regionale n. 12 del 14 marzo 1994) e della proposta di coinvolgimento del Consiglio comunale e dei cittadini nel procedimento di pianificazione relativo all'adeguamento Puc al Ppr.