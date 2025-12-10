Selargius, tentato furto in tabaccheria: primi interrogatoriIn quattro arrivati a bordo di un furgone hanno provato a scassinare la serranda con un piede di porco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Caccia serrata dei carabinieri sulle tracce dei quattro malviventi che l'altra notte hanno tentato di fare irruzione nel tabaccheria di via San Martino a Selargius.
I quattro, arrivati con un furgone con una targa falsa, hanno cercato di sfondare l'ingresso del locale ma sono stati costretti poi alla fuga dal sistema di allarme e dall’intervento delle guardie giurate.
Le indagini dei carabinieri sono scattate immediatamente dopo la fuga dei malviventi con posti di blocco e qualche perquisizione. Le indagini sono coordinate dal luogotenente Vittorio Piras.
Alcune persone sarebbero state interrogate in caserma ma in merito non sono trapelate indiscrezioni.