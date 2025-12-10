Caccia serrata dei carabinieri sulle tracce dei quattro malviventi che l'altra notte hanno tentato di fare irruzione nel tabaccheria di via San Martino a Selargius.

I quattro, arrivati con un furgone con una targa falsa, hanno cercato di sfondare l'ingresso del locale ma sono stati costretti poi alla fuga dal sistema di allarme e dall’intervento delle guardie giurate.

Le indagini dei carabinieri sono scattate immediatamente dopo la fuga dei malviventi con posti di blocco e qualche perquisizione. Le indagini sono coordinate dal luogotenente Vittorio Piras.

Alcune persone sarebbero state interrogate in caserma ma in merito non sono trapelate indiscrezioni.

