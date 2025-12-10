Gli appuntamenti
10 dicembre 2025 alle 20:35
Villaputzu, tanti eventi in attesa del NataleC’è anche la manifestazione “Il miracolo di Natale”
Una serie di eventi caratterizzeranno le feste natalizie e l'inizio del 2026 a Villaputzu.
Dopo il primo appuntamento dell'8 dicembre, con l'ormai tradizionale parata natalizia di apertura e con i mercatini di Natale, sono in programma per tutto il mese appuntamenti con la musica, approfondimenti, cultura, mostre, intrattenimenti e giochi per i più piccoli. Non mancheranno i momenti di solidarietà con il ritorno della manifestazione "Il Miracolo di Natale".
