Una serie di eventi caratterizzeranno le feste natalizie  e l'inizio del 2026 a Villaputzu.

Dopo il primo appuntamento dell'8 dicembre, con l'ormai tradizionale parata natalizia di apertura e con i mercatini di Natale, sono in programma per tutto il mese appuntamenti con la musica, approfondimenti, cultura, mostre, intrattenimenti e giochi per i più piccoli. Non mancheranno i momenti di solidarietà con il ritorno della manifestazione "Il Miracolo di Natale".

