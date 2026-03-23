inclusione sociale
23 marzo 2026 alle 10:17
Villaputzu, Progetto Reis: domande entro il 20 aprileDestinatarie le famiglie in condizioni di fragilità economica
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Sono in pubblicazione al Comune di Villaputzu l'avviso pubblico e il modulo di domanda per l'ammissione alla misura regionale “REIS - Reddito di inclusione sociale - Fondi annualità 2026”,.
Destinatarie le famiglie in condizione di fragilità economica.
Le domande dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre lunedì 20 aprile prossimo.
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