Il Nora Summer Festival si prepara a vivere la sua nona edizione, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell'estate nel Sud Sardegna. L'evento è in programma sabato 8 agosto, dalle 20.30 alle 5 del mattino, con una lunga notte di musica a ingresso gratuito. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e quest'anno si presenta con una novità importante: il trasferimento in una nuova sede, a pochi passi dal mare di Nora, a circa cento metri dalla spiaggia, con lo sfondo naturale delle montagne di Pula.

Il cambio di location rappresenta un nuovo capitolo per il festival e consentirà di mettere a disposizione del pubblico spazi più ampi, servizi potenziati e un'esperienza ancora più coinvolgente, mantenendo l'identità che ha caratterizzato la manifestazione fin dalla sua nascita. L'edizione 2026 proporrà due palchi e una line-up con oltre dieci artisti. Sul Main Stage saliranno Madman, protagonista della serata, insieme a Diss Gacha e Praci. Completano il programma i dj Samuele Brignoccolo, Smoothies e Lucente. Accanto al palco principale sarà allestito il Second Stage, dedicato alla musica techno e realizzato con il supporto di Red Bull.

In consolle si alterneranno Carlo Whale, Giacomo Busonera, Alina, Alexon, Francesco Vinci e Nineteen. L'ingresso sarà gratuito e aperto a tutti. Per raggiungere il festival sarà sufficiente arrivare a Nora come di consueto e seguire le indicazioni predisposte dagli organizzatori verso la nuova area dell'evento.

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