Per accedere ai contributi ai buoni libro, il Comune di Villaputzu chiede la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo (fatture e scontrini parlanti). Le stesse vanno presentate al Comune entro il 31 ottobre.

Non è possibile presentare ricevute per acquisti avvenuti tramite altre fattispecie di incentivi (Carta del docente, Bonus cultura, Carta Postepay Borsa di Studio, eccetera).

Le pezze giustificative possono essere presentate a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria.

© Riproduzione riservata