Villaputzu, per i buoni libro necessaria la documentazioneServono le pezze giustificative della spesa sostenuta per l’acquisto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per accedere ai contributi ai buoni libro, il Comune di Villaputzu chiede la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo (fatture e scontrini parlanti). Le stesse vanno presentate al Comune entro il 31 ottobre.
Non è possibile presentare ricevute per acquisti avvenuti tramite altre fattispecie di incentivi (Carta del docente, Bonus cultura, Carta Postepay Borsa di Studio, eccetera).
Le pezze giustificative possono essere presentate a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria.