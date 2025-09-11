il cantiere
11 settembre 2025 alle 14:24aggiornato il 11 settembre 2025 alle 14:25
Villaputzu, lavori sul guado del Flumendosa: l’accesso resta apertoOperai al lavoro per la manutenzione
Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione della pista in alveo sul Flumendosa, realizzata dopo la chiusura del ponte in ferro. Durante la realizzazione dei lavori, l'accesso al guado resta comunque aperto evitando così ulteriori disagi agli automobilisti.
