A Villaputzu è nato un nuovo spazio dedicato ai più piccoli: è stato aperto il parchetto giochi di piazza Galileo Galilei.

«Un’area – sottolinea il sindaco Sandro Porcu - pensata per il gioco, l’incontro e la socialità di bambine e bambini, con attrezzature moderne e uno spazio sicuro e accogliente per le famiglie». Porcu aggiunge che, in questo modo «continua l’impegno per la valorizzazione dei nostri spazi urbani e per la creazione di luoghi a misura di comunità. Un grazie a tutte le maestranze che con dedizione e cura hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento».

Sono diversi i parchetti e le nuove aree per socializzare nel centro urbano di Villaputzu. Quella di Piazza Galileo Galilei (più conosciuta come “Piazza Rossa”) è stata pensata per i bambini e per le famiglie. Sempre nelle adiacenze della Piazza Rossa (zona Is Tallaias) c’è un’area attrezzata per i cani. «Sono tutti interventi di riqualificazione degli spazi pubblici urbani e delle piazze – ha sottolineato il sindaco Sandro Porcu - che rendono più bello e accogliente il paese».

Gli ultimi interventi sono consistiti, appunto, nella realizzazione della nuova area cani, nella sistemazione delle aree verdi con il posizionamento del manto erboso, il posizionamento dei nuovi giochi e dei tavoli da pic-nic. Nell’area di Is Tallaias c’è anche il campo da paddle comunale.

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