Domani, 22 aprile, alle 16 si riunisce il Consiglio comunale. Una delle ultime sedute prima del voto del 7 e l'otto giugno.

All’ordine del giorno, l'approvazione del Piano di lottizzazione “La Peonia” in località Cristolu Podda la Variazione al bilancio di previsione 2026/2028 , la richiesta di sospensione degli usi civici tradizionali e mutamento destinazione ad uso non tradizionale del terreno ubicato in località “Prumari” del Comune di Villaputzu su cui insiste un locale di somministrazione di alimenti e bevande e l'adozione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica della zona D2.e “Pranu Portu” - zona industriale artigianale e del Piano di di utilizzo dei Litorali.



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