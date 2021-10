Presto al via il cantiere comunale di forestazione di Villaputzu. Entro il 31 ottobre verranno infatti consegnati ufficialmente i lavori alla cooperativa che si occuperà della gestione del cantiere comunale in località Pranu Trebini che vedrà impiegati 10 lavoratori di Villaputzu privi di occupazione. Il progetto nello specifico rientra nel Piano di gestione forestale approvato nel 2019 dalla Giunta comunale e valido per il decennio 2019-2028. Gli obiettivi generali del Piano, che avrà una durata di 10 anni, sono la tutela dell’ambiente e la difesa del suolo, la promozione e multifunzionalità dei boschi e la valorizzazione delle risorse forestali di cui Villaputzu è particolarmente ricca.

Il compendio forestale, interessato dal cantiere comunale, si trova nella piana ai piedi del monte Cardiga e le sub zone oggetto d’intervento nel quale insisteranno i lavori forestali sono ascrivibili alle località Su Eduzzu- Perdegappa e Funtana Manna.

“Nello specifico – dice il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu – la finalità dell’intervento è quella di valorizzare il compendio forestale nel quale si intende impostare una razionale gestione del patrimonio boschivo, sia per le finalità utili alla tutela del paesaggio, sia per garantire un ottimale governo del territorio al fine di incrementarne la fruibilità per residenti e turisti. Il progetto prevede infatti il miglioramento dell’immagine bucolica del patrimonio boschivo, per il quale si prevedono diversi interventi ed attività utili a rendere la medesima zona decorosa e fruibile”.

"Di primaria importanza – prosegue Porcu – è sicuramente l’aspetto dei posti di lavoro, soprattutto in un periodo storico come quello attuale. Nel dettaglio nel cantiere saranno eseguiti tutti i lavori di manutenzione forestale che non comportano una modificazione delle situazioni e delle condizioni naturali come gli interventi silvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e di salvaguardia del territorio, e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, lavori fitosanitari nel settore forestale, lavori di manutenzione della viabilità e sentieristica a fondo naturale e lavori di sistemazione idraulico forestale contestuale ad interventi integrati di ricostruzione e cura dei boschi e di consolidamento dei versanti".

L’importo complessivo del cantiere comunale è di 317mila euro di cui 155mila euro derivanti dal bilancio comunale mentre il resto delle risorse derivano da finanziamenti regionali.

Il progetto ed il piano degli interventi sarà organizzato in 3 lotti funzionali e verranno impiegati inizialmente 10 lavoratori del paese iscritti alle liste di collocamento del centro ASPAL di Muravera che dovranno presentare, nei prossimi giorni, apposita domanda di candidatura a far parte del cantiere comunale.

“Siamo molto soddisfatti di questo cantiere comunale. Con questo progetto - aggiunge ancora il sindaco Sandro Porcu – diamo risposta al bisogno di occupazione nel nostro territorio impiegando 10 persone e iniziamo un’importante opera di valorizzazione del nostro immenso patrimonio boschivo che può migliorare la nostra immagine e l’offerta turistica sfruttando una delle nostre risorse più importanti che è la montagna. Puntiamo inoltre con questi lavori a salvaguardare l’ambiente e le nostre foreste dal rischio incendi e iniziare a creare i presupposti per una crescita economica attraverso le nostre importanti risorse ambientali e naturali. Abbiamo lavorato tanto per la realizzazione del Piano forestale del nostro comune, attraverso questo strumento e con una attenta programmazione delle risorse saremo capaci di programmare ogni anno e per i prossimi 10 anni diversi cantieri comunali che daranno occupazione ai nostri concittadini. Ora finalmente ha inizio il primo cantiere tanto atteso a Villaputzu”.

