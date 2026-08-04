Un ragazzo di 25 anni di Selargius è stato arrestato ieri sera dai carabinieri per spaccio di droga.

I militari, dopo alcuni appostamenti, hanno ricostruito i movimenti del giovane confermando le ipotesi sulla sua attività.

Così hanno deciso di procedere alla perquisizione, che ha portato al sequestro di 16 grammi di cocaina, 49 di hashish e 290 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

Il ragazzo, un disoccupato del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline)

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