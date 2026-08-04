Succede da anni. I cinghiali arrivano durante la notte soprattutto all'ingresso del paese, alla disperata ricerca d'acqua e di cibo.

Ieri notte si sono rivisti: arrivati forse dalla pineta e dalle aree collinari vicine, hanno fatto sosta alla rotonda all’ingresso del paese, nei pressi del vecchio cimitero.

Diversi automobilisti di passaggio li hanno fotografati. L'area della rotonda è irrigata, di qui la massiccia presenza degli ungulati che vanno anche oltre la strada provinciale, tra i pochi vigneti rimasti, sempre alla ricerca di acqua, cibo e refrigerio.

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