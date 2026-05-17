Villaputzu, aperte le iscrizioni al Centro diurno socio-educativo per disabili
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono aperte le iscrizioni al Centro diurno socio-educativo per disabili. Possono accedere residenti nei Comuni del Sarrabus, con priorità d’accesso per i residenti nel Comune di Villaputzu; essere in possesso della certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992, con priorità per le persone disabili in situazione di gravità, essere maggiorenni, con priorità per le persone di minore età anagrafica e, in caso di parità, per i nuclei unipersonali.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato e trasmessa esclusivamente via mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.villaputzu.ca.it o via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it.