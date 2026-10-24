La tariffazione puntuale dei rifiuti si prepara a entrare nella fase sperimentale a Villa San Pietro. Dal 1° novembre prenderà il via la sperimentazione della Tarip, il sistema di tariffazione che sarà al centro di un incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale e dal gestore del servizio.

L’appuntamento è fissato per martedì 27 ottobre, alle 17, nella Sala Spiga del Centro culturale. Durante l’incontro saranno illustrate le novità introdotte, le modalità operative del servizio e gli obiettivi della fase sperimentale.

L’assemblea sarà un’occasione per i cittadini per conoscere meglio il funzionamento del nuovo sistema, ricevere informazioni e chiarire eventuali dubbi in vista dell’avvio della sperimentazione.

Un momento di confronto e informazione per accompagnare la comunità verso le nuove modalità di gestione dei rifiuti e approfondire il funzionamento della tariffazione puntuale.

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