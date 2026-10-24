Prosegue il percorso del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) a Mandas, con una proposta formativa gratuita rivolta a chi desidera riprendere gli studi, conseguire un titolo scolastico o acquisire nuove competenze.

La conferma è arrivata al termine di un incontro in municipio con la dirigenza del Cpia.

«Siamo soddisfatti di poter garantire anche quest’anno questa importante opportunità per Mandas e per tutto il territorio», sottolinea il sindaco Umberto Oppus. La presenza del Cpia rappresenta infatti un’occasione per favorire l’accesso all’istruzione, sostenere l’inclusione e offrire nuove prospettive a chi, per diverse ragioni, intende rimettersi in gioco attraverso la formazione. Le lezioni prenderanno il via a fine ottobre e si terranno nelle aule delle scuole medie, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 19. Gli orari potranno subire variazioni in base alle esigenze organizzative e ai rientri pomeridiani della scuola secondaria di primo grado.

L’offerta formativa comprende il percorso per conseguire la licenza media e il biennio delle scuole superiori, entrambi completabili anche nell’arco di un solo anno.

Spazio inoltre ai corsi di italiano per stranieri, utili per chi deve affrontare i percorsi linguistici legati al permesso di soggiorno e alla cittadinanza, e alle lezioni di informatica. Sono previsti anche incontri tematici dedicati a diversi argomenti, tra cui le dipendenze, gli scacchi e la caseificazione, con l’obiettivo di ampliare le occasioni di apprendimento e coinvolgimento della comunità. L’iniziativa non riguarda soltanto i residenti di Mandas. La sede è aperta anche a chi proviene dai paesi vicini, a partire da Gesico e Siurgus Donigala, oltre che dagli altri centri del territorio nei quali si registrino persone interessate a partecipare. Le lezioni, tutte gratuite, prenderanno il via a fine mese e si svolgeranno nelle aule delle scuole medie di Mandas.

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