«Un cumulo di rifiuti che cresce giorno dopo giorno, a pochi metri dal Comune, senza che nessuno intervenga». È la denuncia di Silvano Corda, consigliere comunale e componente della Commissione di Vigilanza, che accende i riflettori sulla situazione in via Nazario Sauro, all’incrocio con via Cagliari, nel centro di Capoterra.

«Di fronte al palazzo comunale, dove hanno sede gli uffici dell’amministrazione, si è accumulato un insieme di materiali ingombranti, che da due settimane sarebbe in attesa di ritiro – dice Corda -, pannelli in legno e compensato, plastica, mobili e altri rifiuti sono depositati nella cunetta stradale, con il cumulo che continua ad aumentare”.

Nel mirino del consigliere ci sono i tempi di intervento del servizio di raccolta e rimozione dei rifiuti, affidato alla ditta Teknoservice. Corda ricorda che il Comune dispone di un servizio specificamente dedicato al ritiro degli ingombranti e alla pulizia delle aree interessate da abbandoni, e chiede che vengano rispettati gli obblighi previsti dal capitolato d’appalto.

La vicenda sarà ora oggetto di una segnalazione formale alla Polizia locale e alle autorità competenti. «Ho documentato tutto - annuncia Corda - chiederò di verificare quanto accaduto e di valutare l’eventuale applicazione delle sanzioni previste».

© Riproduzione riservata