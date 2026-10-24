A Senorbì proseguono i lavori per il riordino della viabilità tra via Campioni e via Tevere, un intervento atteso che punta a migliorare la sicurezza stradale e rendere più agevole l’accesso a uno dei principali poli di servizi della Trexenta. Il cantiere procede verso la realizzazione di un’opera pubblica destinata a migliorare la quotidianità di cittadini, studenti e utenti delle numerose strutture presenti nella zona. L’area ospita infatti il Poliambulatorio Asl, l’Inps, l’Unione dei Comuni della Trexenta, il Centro di igiene mentale, la sede Avis, un centro fisioterapico e le scuole medie. A queste strutture si aggiungerà il nuovo Centro per l’impiego dell’Aspal, in fase avanzata di realizzazione negli spazi dell’ex Casa dello studente.

Il progetto prevede la completa bitumazione delle strade interessate, nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati, ulteriori parcheggi e una rotatoria all’incrocio tra via Campioni, via Funtanedda, via Tevere e via Sa Corona. Interventi pensati per rendere la circolazione più fluida, ridurre le criticità del traffico e garantire maggiore protezione ai pedoni, soprattutto agli studenti. L’opera è finanziata attraverso due contributi regionali, rispettivamente di 300mila e 225mila euro, per un investimento complessivo di 525mila euro. «Con questi lavori vogliamo rendere la viabilità più ordinata e sicura, migliorare l’accesso agli uffici e alle strutture presenti e garantire maggiore tutela per pedoni, studenti e cittadini che ogni giorno frequentano questa zona», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu. Con il proseguire del cantiere, Senorbì si avvicina così alla realizzazione di un’infrastruttura destinata a rendere più funzionale e vivibile un’area strategica per l’intera comunità.

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