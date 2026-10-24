Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale di Burcei, c'è anche l'istituzione del "Centro commerciale naturale". Una idea per fare rete, valorizzare le attività locali, rendere il paese più vivo, attrattivo e competitivo.

«Aderire al progetto-dice il sindaco Marcello Malloru- significa fare promozione unitaria delle attività commerciali, artigianali e di servizio di Burcei, favorire l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione territoriale, accedere a finanziamenti regionali dedicati ai Centri commerciali naturali, realizzare la segnaletica dedicata e arredo urbano per il centro commerciale».

All'iniziativa possono aderire tutte le attività commerciali, artigianali, di somministrazione (bar, ristoranti), servizi, imprese turistiche, professionisti con vetrina su strada che operano nel territorio comunale. L'adesione è gratuita. Il Comune si farà carico di tutte le spese di costituzione

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