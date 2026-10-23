Esclaplano, operaio cade da un ponteggio: è grave, elitrasportato al BrotzuL’uomo ha 51 anni, stava restaurando la facciata di un edificio
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Un operaio di 51 anni di Escalaplano è stato ricoverato in prognosi riservata al Brotzu dopo essere caduto da un ponteggio sul quale stava eseguendo un intervento di restauro sulla facciata di una abitazione.
L'uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi di lavoro e dai sanitari del 118, prima del suo trasferimento all'ospedale Brotzu con l'elisoccorso.
Della vicenda si occupano i carabinieri di Escalaplano e dello Spresal. Sulla dinamica a dell'incidente non si hanno ancora particolari.