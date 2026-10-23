Un operaio di 51 anni di Escalaplano è stato ricoverato in prognosi riservata al Brotzu dopo essere caduto da un ponteggio sul quale stava eseguendo un intervento di restauro sulla facciata di una abitazione.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi di lavoro e dai sanitari del 118, prima del suo trasferimento all'ospedale Brotzu con l'elisoccorso.

Della vicenda si occupano i carabinieri di Escalaplano e dello Spresal.  Sulla dinamica a dell'incidente non si hanno ancora particolari.

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