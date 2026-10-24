I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Isili hanno denunciato un ventitreenne, neopatentato, responsabile di ripetute violazioni al Codice della Strada.

Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo sulla Statale 128, all'altezza del chilometro 38 i militari hanno intimato l'alt a un’auto, ma il giovane alla guida, anziché fermarsi, ha azionato gli abbaglianti per ostacolare la visuale degli uomini dell’Arma, per poi svoltare bruscamente in direzione del centro abitato di Isili.

A quel punto è nato un inseguimento, con l’auto del giovane che ha iniziato ha effettuare manovre pericolose – sorpassi, invasioni della corsia opposta, stop “bruciati” – riuscendo a far perdere le proprie tracce tra i vicoli del paese.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno consentito però di risalire al proprietario del veicolo e all’identità del conducente, che è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per fuga e guida pericolosa.

In aggiunta, i militari hanno provveduto a contestare le violazioni amministrative inerenti alle infrazioni stradali commesse, per un importo complessivo di quasi mille euro.

Al termine degli accertamenti al giovane sono stati decurtati in un colpo solo 28 punti dalla patente, che gli è stata ritirati, in vista della successiva revoca. Al 23enne sono state anche ritirare armi di cui risultava regolare detentore.

(Unioneonline)

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