Cosa cambia quando l'Intelligenza Artificiale entra negli uffici di un Comune? Come cambia il modo in cui i decisori pubblici si organizzano, lavorano e rispondono ai bisogni delle comunità? Sono le domande al centro del nuovo appuntamento di Rinascita Sardegna - “Architetti del futuro: IA e governo locale” - organizzato per mercoledì 28 ottobre alle 17,30 nella Sala dell'Affresco dell'Ex Convento dei Cappuccini.

Protagonista sarà il professor Fabrizio Vagliasindi, esperto di Digital strategy design, docente universitario e consulente di aziende ed enti nazionali. A lui il compito di fornire strumenti concreti per leggere le trasformazioni in atto e gli scenari che ci aspettano, con un taglio operativo orientato sui processi di cambiamento.

Il ciclo di incontri targati Rinascita Sardegna in pochi mesi ha già portato sul territorio voci di rilievo nazionale come Goffredo Bettini e Nicola Manca, chiamati a leggere gli equilibri di un mondo in rapido movimento. Con Vagliasindi lo sguardo si sposta sull'IA, capace di cambiare in tempo reale il modo di lavorare.

«In una stagione in cui l'innovazione corre a una velocità senza precedenti - sottolinea Rinascita Sardegna - restare al passo con i tempi non è più una scelta, ma una condizione per non subire il cambiamento e imparare, al contrario, a governarlo».

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