Tre giovani di Donori, tra i 18 e i 25 anni, parteciperanno al “Viaggio della Memoria”. Il Comune, anche quest’anno, ha confermato l’adesione al progetto “Promemoria Auschwitz” promosso da Arci Sardegna e dall’associazione “Deina” con il patrocinio del Senato e della Camera dei Deputati.

L’iniziativa si svolgerà dal 2 al 7 febbraio prossimi: i ragazzi si recheranno a Cracovia dove visiteranno il Museo Fabbrica di Oscar Schindler e l’ex ghetto ebraico nel centro della città per poi far tappa, per un’intera giornata, ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Obiettivo dell’iniziativa è rendere consapevoli le giovani generazioni sulla tragedia dell’Olocausto, una delle pagine più nere della storia dell’umanità. Il progetto prevede una serie di laboratori di formazione storica per permettere ai ragazzi di arrivare preparati al Viaggio della memoria. Si parlerà dell’ascesa dei fascismi in Europa, della creazione del consenso, della repressione del dissenso da parte dei regimi totalitari e della follia delle eliminazioni di massa.

Al rientro in Sardegna si terrà un incontro per parlare dell’esperienza vissuta. Le domande di partecipazione scadono domani.

