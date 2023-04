Il casco lo aveva. Ma non viaggiava certo in sicurezza il giovane che questa mattina ha percorso sopra un monopattino elettrico un lungo tratto della Statale 554, fra Quartucciu e Quartu.

Ha proceduto lungo il bordo della carreggiata ma la sua presenza, a rischio e in zona interdetta per quel tipo di veicolo, non è certo passata inosservata: c’è chi lo ha ripreso in un video.

Per fortuna non è rimasto coinvolto in nessuno degli incidenti che hanno interessato la strada questa mattina, in uno è stata danneggiata una Ferrari (QUI LA NOTIZIA).

