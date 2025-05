Salvato dal cane. Disavventura a lieto fine ieri pomeriggio per un sessantaquattrenne, vittima di un infortunio sui monti di Maracalagonis.

Era impegnato in un’escursione quando, in una zona impervia, è scivolato in un canalone e ha riportato una ferita alla gamba. Impossibilitato a muoversi, non riusciva nemmeno a chiamare i soccorsi.

Ma con lui, per fortuna, c’era il cane: l’animale si è accorto che in un sentiero lì vicino stava passando altri frequentatori della zona, ha attirato la loro attenzione e si è fatto seguire fino al punto nel quale si trovava il suo padrone.

Così è scattata immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è stato necessario l’intervento di un elicottero dell’Areus: il ferito è stato caricato mediante l’uso di un verricello e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata