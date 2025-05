Agire tutti assieme per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti a Costa Rei (e non solo). È il tema dell’incontro promosso dalla Cosir (l’azienda che gestisce il servizio a Muravera e Costa Rei) e dal Comune il 15 maggio in piazza Colombo, a Costa Rei (ore 16). Un incontro “formativo e informativo sul tema dell’abbandono dei rifiuti” rivolto a tutta la popolazione.

Tre, in particolare, gli aspetti che saranno trattati: l’emergenza abbandoni a Costa Rei, l’importanza della coscienza individuale per la nascita di una coscienza collettiva sul tema della tutela ambientale e le sanzioni per chi abbandona i rifiuti.

Negli ultimi anni il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti a Costa Rei non accenna a diminuire. Anche per questo il comitato dei cittadini presieduto da Luciano Zerbi continua a chiedere al Comune l'installazione delle telecamere per scovare (e sanzionare) gli incivili.

