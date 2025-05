Un incidente stradale ha paralizzato il traffico nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 554, direzione Cagliari. È avvenuto attorno alle 13 sotto il ponte della 131 dir, poco prima della motorizzazione: per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Non risulterebbero esserci feriti. Stando a una prima ricostruzione, l’impatto tra i due veicoli sarebbe avvenuto nel punto dove ci si immette sulla 554 provenienti dall’Asse mediano. Una delle vetture ha sbattuto sul guardrail e si è ribaltata a seguito dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona, considerato che uno dei veicoli aveva perso del carburante. Pesanti i disagi per il traffico, sia sulla 554 sia sulla 131 dir nella carreggiata direzione Sestu (dove molte auto provenienti da Selargius hanno svoltato cercando una viabilità alternativa).

(Unioneonline/r.sp.)

