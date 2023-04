Una Ferrari contro un fuoristrada, all’altezza dello svincolo del ponte Emanuela Loi, a Monserrato. Sono i due veicoli coinvolti in uno dei tre incidenti che in poche ore hanno paralizzato il traffico sulla Statale 554.

Un mattinata da incubo, iniziata con un primo schianto poco prima del rettilineo della Motorizzazione, in direzione Quartu. Sul posto anche un’ambulanza.

A seguire quello che ha visto coinvolta l’auto con il cavallino rampante: nessun ferito, con i due conducenti che hanno fatto ricorso al Cid. Ma una coda interminabile sulla stessa carreggiata. A fare i conti con i problemi di circolazione in questo caso sono stati gli agenti della polizia locale di Monserrato. Ma non è finita: perché pochi chilometri più avanti, all’altezza di Selargius, si è registrato un ulteriore tamponamento.

Più lavoro per le assicurazioni che per i medici, ma anche tanti disagi per centinaia di automobilisti.

