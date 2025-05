Scontro auto-moto a Castiadas sulla 125 con un centauro finito in ospedale al Brotzu: l'uomo è stato soccorso dall'elicottero per il trasferimento in ospedale in codice rosso.

Con lui viaggiava un altro turista che è rimasto ferito.

L'incidente è avvenuto al chilometro 21. Sul posto stanno operando i carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito e di Castiadas.

Gli accertamenti sono curati dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito.

