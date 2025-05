Al via sul litorale di Baccu Mandara, territorio di Maracalagonis, i lavori del progetto "Litus" che prevedono il miglioramento della viabilità, la realizzazione dei parcheggi e dei servizi igienici.

E ancora, lavori per la realizzazione di opere di accesso al mare, di sistemazione e di arredo dell’area antistante e retrostante la spiaggia. L’intervento interesserà una superficie complessiva di 11.370 metri quadrati, in parte destinati a opere di urbanizzazione primaria e di servizio alla balneazione. Prevista anche la protezione dell’arenile con una più definita perimetrazione e il recupero della vegetazione e delle aree dunali. Le opere di viabilità interessano il collegamento viario tra lottizzazioni turistiche per l’evacuazione, della zona a parcheggi e della limitrofa lottizzazione “Country Club” con la sede viaria di accesso alla spiaggia di “Baccu Mandara” .

Si inizierà con la sistemazione della viabilità pedonale di accesso ai lotti fronte mare e la realizzazione di viabilità di collegamento per garantire l’accesso all’arenile.

Alcune aree verranno destinate alla creazione, in posizione retro dunale, di spazi pubblici di parcheggio per auto e bici e realizzazione di punti informativi .

«I benefici ricadranno su tutto il territorio - dice la sindaca Francesca Fadda -: per chi sceglierà di trascorrere le giornate nel litorale di Maracalagonis. Ai primi villeggianti e turisti, chiedo solo un po' di pazienza: i lavori non potevano essere rinviati».

© Riproduzione riservata