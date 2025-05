Il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Non è invece passata la mozione sul Piano del verde pubblico presentato dall’opposizione. Approvato infine il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027.

È stato invece rinviato il dibattito sul rimboschimento di Cirronis Bellavista, a Bucca Arrubia e nelle altre località interessate dal finanziamento del PNRR. Nominati tre commissari per la prima Commissione: sono Ruben Tremulo, Massimo Lebiu e Giacinta Porceddu.

Il rendiconto, illustrato dall’assessora al bilancio Katiuscia Concas, prevede un risultato di amministrazione quasi 20 milioni e un utilizzo per la spesa corrente di due milioni di euro. Sono intervenuti i consiglieri Zucca, Loi, Lebiu, Usai, Falqui, Simoni. Poi il voto favorevole della maggioranza e di Forza Italia e l’astensione di Uniti per Sinnai.

A scatenare la bagarre in Consiglio è stata la mozione per l’adozione del piano del verde comunale e del regolamento presentata dalla minoranza, illustrata da Aurora Cappai, di “Uniti per Sinnai” che ha parlato di un piano mirato alla cura del verde, al decoro delle piazze e delle regole di attuazione per il futuro su tutto il territorio comunale.

È intervenuta la consigliera comunale Giulia Giglio che ha annunciato il voto contrario della maggioranza, ricordando che il tema del verde è da tempo al centro dell’attenzione della maggioranza. Un intervento che ha suscitato la dura reazione dei consiglieri di minoranza Zucca e Loi. C’è stato anche un tentativo di ricucire da parte dei consiglieri di maggioranza Usai, Lebiu e Porceddu che hanno proposto il rinvio dell’argomento ravvisando dei punti importanti nella mozione. Alla fine si è votato con la bocciatura della mozione con nove voti della maggioranza.

© Riproduzione riservata