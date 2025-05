L’energia elettrica verrà interrotta domani a Sinnai (7 maggio), dalle ore 9 alle ore 16. Interessate le vie Limbara, Della Libertà, IV Novembre, Giovanni XXIII, Via Monte Rosa e la via Tevere. Il tutto per lavori programmati da E-Distribuzione.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Da qui l’invito da parte della stessa Enel distribuzione «a non commettere imprudenze» e a «non utilizzare gli ascensori nelle ore indicate per l’esecuzione dei lavori programmati».

