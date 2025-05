Senorbì finalmente ha il suo ecocentro. È stata inaugurata la nuova isola ecologica realizzata in località Is Caberis con l’obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali recuperabili. Dopo la benedizione da parte del parroco don Giancarlo Dessì si è tenuto il tradizionale taglio del nastro, con il sindaco Alessandro Pireddu che ha illustrato ai presenti l’utilità della nuova struttura.

«La funzione principale dell'ecocentro è quella di migliorare il servizio della differenziata dei rifiuti che a Senorbì e nelle frazioni Arixi e Sisini, recuperando così risorse e tutelando meglio l’ambiente», ha detto il primo cittadino. Servizio che, sinora, era basato unicamente sul ritiro porta a porta nei giorni stabiliti dal calendario.

L’opera è costata circa 50.000 euro: soldi finanziati in parte dal bilancio comunale e in parte dalla ditta Cosir incaricata della raccolta differenziata, come previsto dal bando per l’assegnazione del servizio. Il conferimento dei rifiuti a Is Caberis, dove potranno essere consegnati anche gli ingombranti e gli elettrodomestici, è consentito ai soli cittadini iscritti al ruolo Tari, cioè ai contribuenti in regola con la tassa sui rifiuti sia per quanto riguarda l’uso domestico che l’uso non domestico.

