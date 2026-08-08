Potenziamento della sicurezza urbana e nuove tecnologie per il controllo del territorio. Sono questi gli obiettivi al centro della delibera di giunta (documento pubblicato su amministrazionetrasparente.unionesarda.it) approvata lo scorso 6 agosto dalla giunta comunale di Elmas, riunita sotto la presidenza della sindaca Maria Laura Orrù, che ha dato il via libera formale al progetto "Elmas Sicura" e lo schema del "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana” siglato con la prefettura di Cagliari.

L'intervento, redatto dalla polizia locale, prevede lo stanziamento di 310 mila 756,08 euro, tra risorse statali e comunali, ed è finalizzato a potenziare il sistema di controllo del territorio e a prevenire fenomeni di criminalità e degrado urbano.

Sfruttando le risorse messe a disposizione a livello nazionale per l'implementazione della videosorveglianza nelle aree più esposte a fenomeni di criminalità, l'amministrazione comunale ha deciso di studiare un piano finalizzato a tenere sotto controllo i punti più critici del centro abitato. Il progetto, elaborato dalla polizia locale di Elmas, prevede interventi strutturati ma nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

© Riproduzione riservata